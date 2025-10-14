Il ricordo di Paolino Morincasa diventa messaggio di vita | un totem per promuove la donazione di organi

Viterbotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolto questa mattina, presso la Cittadella della Salute di Viterbo, l’incontro per la donazione di un totem informativo consegnato da Aido Gruppo Comunale di Montefiascone Ornella Cacalloro, nato da un gesto di straordinaria generosità in memoria di Paolo Morincasa, lo storico proprietario. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

