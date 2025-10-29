L’ultimo atto d’amore di Hajar la piccola di Telgate ha donato gli organi

29 ott 2025

IL GESTO. Non ce l’ha fatta la bimba di quasi due anni caduta in casa sabato. Il parroco: preghiere nelle prossime celebrazioni. Il sindaco: dolore di tutti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

L'ultimo atto d'amore di Hajar, la piccola di Telgate ha donato gli organi

