donald trump il presidente del sistema

Donald Trump ha commentato l’intervento militare degli Stati Uniti in Venezuela, focalizzandosi sulla deposizione di Nicolás Maduro e sul quadro politico che ne è seguito. In questa analisi, vengono analizzati i dettagli dell’operazione e le implicazioni per il sistema di potere venezuelano, offrendo una panoramica obiettiva delle vicende recenti legate alla crisi politica nel paese.

Donald Trump ha parlato, e ha sviscerato in toto l' operazione dell'esercito statunitense che ha deposto Nicolas Maduro ed il sistema di potere in Venezuela. Analizziamo la conferenza stampa andata in onda ieri sera dalla sua residenza a Mar-a-Lago, in cui si è dilettato nel suo solito show, ma andando a smontare alcuni specifici punti che i suoi sostenitori d'oltremare – in Europa – andavano sostenendo da tempo. Una squadra collaudata. Nel corso della conferenza, Trump è stato affiancato dal segretario di Stato, Marco Rubio, da quello alla Difesa, Pete Hegseth, e dal generale Dan Caine, Capo dello Stato Maggiore congiunto degli Stati Uniti.

Perché Donald Trump ha attaccato il Venezuela e ha catturato Maduro e la moglie - “L’esercito statunitense ha catturato il presidente del Venezuela Maduro e la moglie, e li ha portati fuori dal Paese”. dilei.it

Così gli Usa di Trump hanno catturato Maduro in Venezuela, blitz e arresto in 46 secondi in camera da letto - Usa, Trump e il blitz in Venezuela: così Maduro è stato catturato in 46 secondi nella camera da letto, con una operazione militare senza precedenti ... virgilio.it

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto alla nuova leader venezuelana, Delcy Rodriguez, un "accesso totale" alVenezuela in termini di risorse naturali e di altro tipo. - facebook.com facebook

