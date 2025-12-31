Gli eventi del 2025 il giuramento di Donald Trump come 47esimo Presidente Usa – Il video

Il 2025 si apre con il giuramento di Donald Trump come 47esimo Presidente degli Stati Uniti, avvenuto il 20 gennaio. Dopo la sua rielezione nel novembre 2024, questo evento segna un momento importante nella politica americana. Di seguito, il video che ripercorre gli attimi salienti di questa cerimonia e le implicazioni di un nuovo mandato presidenziale.

Dal ritorno di Trump alla morte del Papa, cosa è successo nel 2025 – FOTO - Il 2025 è stato un anno denso di avvenimenti che hanno inciso sugli equilibri politici, sociali e geopolitici globali, confermando una fase storica segnata da instabilità, transizioni e nuovi assetti ... livesicilia.it

Il ritorno di Trump, la morte di Papa Francesco, la guerra a Gaza: gli eventi che hanno segnato il 2025 - Il 2025 è stato un anno ricco di avvenimenti che hanno segnato il corso della storia contemporanea: dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca alla ... fanpage.it

In arrivo“Melania”, il doc sulla first lady statunitense Melania Trump racconta il dietro le quinte dei 20 giorni che hanno preceduto il secondo giuramento di Donald Trump. Lo fa nell’atteso documentario Melania, che uscirà nei cinema il 30 gennaio e che offre u - facebook.com facebook

ANSA:DAL GIURAMENTO DI TRUMP AI SUCCESSI DELLA PALLAVOLO AZZURRA: IL 2025 IN 30 FOTO #ucsi x.com

