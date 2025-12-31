Gli eventi del 2025 il giuramento di Donald Trump come 47esimo Presidente Usa – Il video

Da open.online 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2025 si apre con il giuramento di Donald Trump come 47esimo Presidente degli Stati Uniti, avvenuto il 20 gennaio. Dopo la sua rielezione nel novembre 2024, questo evento segna un momento importante nella politica americana. Di seguito, il video che ripercorre gli attimi salienti di questa cerimonia e le implicazioni di un nuovo mandato presidenziale.

(Agenzia Vista) Usa, 29 dicembre 2025 Gli eventi del 2025, il giuramento di Donald Trump Il giuramento di Donald Trump del 20 gennaio 2025 rieletto Presidente degli Stati Uniti alle elezioni nel novembre 2024. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Leggi anche: «Ero con Donald Trump il giorno del Ringraziamento del 2017»: la mail di Jeffrey Epstein smentisce il presidente Usa

Leggi anche: Il presidente Usa Donald Trump: «Mio piano di pace per Kiev non è offerta definitiva»?Oggi a Ginevra il vertice Ue-Usa-Ucraina 

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Gli eventi del 2025, il giuramento di Donald Trump come 47esimo Presidente Usa; Esteri, le foto che raccontano il 2025.

eventi 2025 giuramento donaldGli eventi del 2025, il giuramento di Donald Trump come 47esimo presidente USA - (Agenzia Vista) Usa, 29 dicembre 2025 Gli eventi del 2025, il giuramento di Donald Trump Il giuramento di Donald Trump del 20 gennaio 2025 rieletto Presidente degli Stati Uniti alle elezioni nel novem ... msn.com

eventi 2025 giuramento donaldDal ritorno di Trump alla morte del Papa, cosa è successo nel 2025 – FOTO - Il 2025 è stato un anno denso di avvenimenti che hanno inciso sugli equilibri politici, sociali e geopolitici globali, confermando una fase storica segnata da instabilità, transizioni e nuovi assetti ... livesicilia.it

eventi 2025 giuramento donaldIl ritorno di Trump, la morte di Papa Francesco, la guerra a Gaza: gli eventi che hanno segnato il 2025 - Il 2025 è stato un anno ricco di avvenimenti che hanno segnato il corso della storia contemporanea: dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca alla ... fanpage.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.