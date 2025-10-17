Donald Trump | da blorange a bianco Il colore della saggezza sui capelli del Presidente USA

Donald Trump ha sorpreso tutti con un hair look inedito durante la sua ultima uscita pubblica. Il nuovo, candido colore di capelli ha suscitato curiosità sui social, ma è anche sembrato perfetto per la candidatura (per quanto non andata a buon fine) al Premio Nobel per la Pace. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Donald Trump: da blorange a bianco. Il colore della saggezza sui capelli del Presidente USA

Altri contenuti sullo stesso argomento

Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti non possono "impoverire" le proprie riserve di Tomahawk, missili che l'Ucraina cerca di procurarsi da Washington per rispondere agli attacchi russi. - facebook.com Vai su Facebook

"Ho appena concluso la mia conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin ed è stato molto produttiva": lo scrive Donald Trump su Truth dopo il colloquio telefonico con lo zar. Putin, prosegue, "si è congratulato con me e con gli Stati Uniti pe - X Vai su X

La guerra culturale di Trump contro la Costituzione, intrisa di suprematismo bianco - Trump ha dichiarato anche una “guerra culturale” per smantellare la democrazia costituzionale, spina dorsale del sistema liberale americano. Si legge su huffingtonpost.it

Melania Trump torna in pubblico insieme al marito Donald: quanto costa l’abito bianco a fiori - L'ex Presidente degli Stati Uniti è ormai sempre più vicino allavittoria delle primarie del Partito Repubblicano ... Riporta fanpage.it

Il significato nascosto nell’abito bianco e nero di Melania Trump al ballo che chiude l’Inauguration Day - Melania Trump è stata la grande protagonista dell'Inauguration Day, la cerimonia di insediamento tenutasi in Campidoglio che ha reso ufficialmente Donald Trump il 47esimo Presidente degli Stati Uniti. fanpage.it scrive