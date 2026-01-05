Difende un amico da una rapina quindicenne accoltellato al torace a Milano

Un quindicenne è stato ferito al torace a Milano mentre tentava di difendere un amico da una rapina. L’aggressore, riferito come giovane nordafricano, avrebbe tentato di portare via il giubbotto delle vittime. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale Niguarda e si trova in condizioni stabili. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire l’accaduto.

Un quindicenne è ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano per un colpo di coltello al torace ricevuto mentre interveniva per difendere un amico, aggredito da un giovane rapinatore, a loro dire nordafricano, che voleva il suo giubbotto. E’ accaduto nel pomeriggio in viale Sarca, nei pressi del centro commerciale Bicocca Village. Il quindicenne è grave ma non in pericolo di vita. Il rapinatore. 🔗 Leggi su Feedpress.me

