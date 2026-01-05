Difende un amico da una rapina quindicenne accoltellato al torace a Milano

Un quindicenne è stato ferito al torace a Milano mentre tentava di difendere un amico da una rapina. L’aggressore, riferito come giovane nordafricano, avrebbe tentato di portare via il giubbotto delle vittime. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale Niguarda e si trova in condizioni stabili. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire l’accaduto.

Un quindicenne è ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano per un colpo di coltello al torace ricevuto mentre interveniva per difendere un amico, aggredito da un giovane rapinatore, a loro dire nordafricano, che voleva il suo giubbotto. E’ accaduto nel pomeriggio in viale Sarca, nei pressi del centro commerciale Bicocca Village. Il quindicenne è grave ma non in pericolo di vita. Il rapinatore. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Difende un amico da una rapina, quindicenne accoltellato al torace a Milano Leggi anche: Difende l'amico da una rapina e viene accoltellato al torace: grave un ragazzino di 15 anni Leggi anche: 19enne accoltellato al torace a Milano in piazza Duomo, agguato per gelosia: fermato 21enne a Bologna Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Difende un amico da rapina, quindicenne accoltellato a Milano; Scomparso il 'paladino anti autovelox', la denuncia dei familiari. Milano, quindicenne difende un amico da una rapina al Bicocca Village e viene accoltellato: sfregiato al viso - Un quindicenne è ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano per essere stato accoltellato al volto e al torace mentre interveniva per difendere un amico coetaneo, aggredito da un giovane rapinatore, a ... milano.corriere.it Difende un amico da una rapina, quindicenne accoltellato al torace a Milano - Un quindicenne è ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano per un colpo di coltello al torace ricevuto mentre interveniva per difendere un amico, aggredito da un giovane rapinatore, a loro dire ... msn.com

Difende l’amico minacciato da un rapinatore e si becca due coltellate: grave un ragazzo di 15 anni - Milano, nuovo episodio di violenza in viale Sarca oggi pomeriggio, lunedì 5 gennaio. msn.com

Robby Giusti. . Ecco un video che mi ha inviato un amico, Cosmo de la Fuente. Da 28 anni il popolo venezuelano vive sotto repressione, fame e paura. Migliaia di morti, prigionieri politici e milioni di persone costrette a fuggire. Eppure c’è chi in Italia difende a - facebook.com facebook

Il Partito Democratico cancellò il post di congratulazioni per il Premio Nobel per la Pace a María Corina Machado quando divenne chiaro chi fosse davvero: un’oppositrice del regime di Nicolás Maduro, una donna che difende libertà politiche, democrazia e un x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.