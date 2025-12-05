19enne accoltellato al torace a Milano in piazza Duomo agguato per gelosia | fermato 21enne a Bologna

Un 21enne egiziano è stato fermato dalla Polizia a Milano per tentato omicidio dopo l'accoltellamento di un connazionale in Piazza Duomo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - 19enne accoltellato al torace a Milano in piazza Duomo, agguato per gelosia: fermato 21enne a Bologna

Quando le forze dell'ordine gli avevano chiesto perché avesse accoltellato il 19enne all'addome, lui aveva detto di averlo fatto perché gli stava antipatico Il minorenne arrestato per tentato omicidio non aveva perà rivelato i precedenti di quell'accoltellamento

