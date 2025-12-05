19enne accoltellato al torace a Milano in piazza Duomo agguato per gelosia | fermato 21enne a Bologna

Notizie.virgilio.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 21enne egiziano è stato fermato dalla Polizia a Milano per tentato omicidio dopo l'accoltellamento di un connazionale in Piazza Duomo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

19enne accoltellato al torace a milano in piazza duomo agguato per gelosia fermato 21enne a bologna

© Notizie.virgilio.it - 19enne accoltellato al torace a Milano in piazza Duomo, agguato per gelosia: fermato 21enne a Bologna

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

19enne accoltellato torace milano19enne accoltellato al torace a Milano in piazza Duomo, agguato per gelosia: fermato 21enne a Bologna - Un 21enne egiziano è stato fermato dalla Polizia a Milano per tentato omicidio dopo l'accoltellamento di un connazionale in Piazza Duomo. Scrive virgilio.it

19enne accoltellato torace milanoMilano, accoltella un 19enne in Piazza Duomo: arrestato 21enne - Il fermato è un egiziano irregolare con precedenti penali, accusato del tentato omicidio di un connazionale durante una rissa ... Da affaritaliani.it

19enne accoltellato torace milanoMilano, accoltellato un 19enne in piazza Mercanti: arrestato l'aggressore, un 21enne egiziano irregolare - Il giovane ferito, anche lui egiziano irregolare, è stato colpito con due fendenti all'addome e al torace: l'aggressore è stato rintracciato mentre si nascondeva dal fratello in provincia di Bologna ... 7giorni.info scrive

19enne accoltellato torace milanoMilano Coltellate vicino al fast food in piazza Duomo: 19enne operato d’urgenza, fermato un 21enne - A Milano, davanti a un noto fast food in piazza Duomo, un 19enne egiziano è stato accoltellato all’addome e al torace la sera del 25 novembre: la Polizia di ... Scrive cronacaossona.com

19enne accoltellato torace milanoMilano, giovane accoltellato in Piazza Duomo: fermato un 21enne nel Bolognese - È stato fermato dalla polizia nel Bolognese un egiziano di 21 anni, irregolare e con precedenti, ritenuto responsabile dell’accoltellamento avvenuto il 25 novembre in Piazza Duomo, dove un 19enne era ... Segnala tg24.sky.it

19enne accoltellato torace milanoAccoltella un ragazzo di 19 anni accanto al McDonald's, lo lascia a terra e scappa - Dopo una fuga durata giorni, l'aggressore è stato individuato nel Bolognese ... Secondo today.it

Cerca Video su questo argomento: 19enne Accoltellato Torace Milano