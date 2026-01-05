Difende l’amico minacciato da un rapinatore e si becca due coltellate | grave un ragazzo di 15 anni

Un ragazzo di 15 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver tentato di difendere un amico minacciato da un rapinatore a Milano. L'aggressore, armato di coltello, aveva richiesto il giubbotto di uno dei minorenni, ma il giovane ha reagito, subendo due coltellate. La vicenda evidenzia la gravità degli episodi di criminalità in strada e la necessità di maggiore attenzione alla sicurezza dei giovani.

Milano, 5 gennaio 2026 – I due quindicenni bloccati in strada da un uomo armato di coltello. "Dammi il tuo giubbotto", dice lo sconosciuto a uno dei minorenni, entrambi italiani, puntandogli contro l'arma. A quel punto, l'amico interviene in sua difesa e viene colpito con almeno due fendenti al volto e all'addome. Poi l'aggressore, descritto come verosimilmente di origini nordafricane, scappa a piedi. È la sequenza choc andata in scena nel pomeriggio di lunedì 5 gennaio all'altezza del civico 232 di viale Sarca, in zona Bicocca. Grave in ospedale. Stando alle prime informazioni, il quindicenne, residente nell'hinterland con i genitori, è stato trasportato al Niguarda in gravi condizioni, anche se le prime informazioni escludono per fortuna il pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Difende l’amico minacciato da un rapinatore e si becca due coltellate: grave un ragazzo di 15 anni Leggi anche: Interviene per difendere l’amico minacciato da un rapinatore e si becca due coltellate: grave 15enne Leggi anche: Incidente all'incrocio: scontro tra moto e un'auto, muore un ragazzo di 17 anni. Grave l'amico Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Robby Giusti. . Ecco un video che mi ha inviato un amico, Cosmo de la Fuente. Da 28 anni il popolo venezuelano vive sotto repressione, fame e paura. Migliaia di morti, prigionieri politici e milioni di persone costrette a fuggire. Eppure c’è chi in Italia difende a - facebook.com facebook Il Partito Democratico cancellò il post di congratulazioni per il Premio Nobel per la Pace a María Corina Machado quando divenne chiaro chi fosse davvero: un’oppositrice del regime di Nicolás Maduro, una donna che difende libertà politiche, democrazia e un x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.