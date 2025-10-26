Incidente all' incrocio | scontro tra moto e un' auto muore un ragazzo di 17 anni Grave l' amico

Una tragedia immane ha sconvolto ieri San Marzano di San Giuseppe, piccolo centro del versante orientale della provincia di Taranto. Un incidente stradale drammatico, avvenuto in via Tagliata,. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Incidente all'incrocio: scontro tra moto e un'auto, muore un ragazzo di 17 anni. Grave l'amico

