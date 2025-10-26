Incidente all' incrocio | scontro tra moto e un' auto muore un ragazzo di 17 anni Grave l' amico
Una tragedia immane ha sconvolto ieri San Marzano di San Giuseppe, piccolo centro del versante orientale della provincia di Taranto. Un incidente stradale drammatico, avvenuto in via Tagliata,. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Argomenti simili trattati di recente
Cerasolo. Incidente nella Super all'incrocio del Centro Commerciale - facebook.com Vai su Facebook
Incidente all'incrocio: scontro tra moto e un'auto, muore un ragazzo di 17 anni. Grave l'amico - Una tragedia immane ha sconvolto ieri San Marzano di San Giuseppe, piccolo centro del versante orientale della provincia di Taranto. Segnala msn.com
Schianto a Porto d’Ascoli, 22enne ad Ancona in codice rosso. Incidente tra moto e auto - Il ragazzo di 22 anni è stato trasferito al Torrette di Ancona ... Da lanuovariviera.it
Scontro tra una moto e un’auto, morto un ragazzo a Paitone - Un ragazzo di 20 anni è morto in un gravissimo incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio intorno alle 14. Come scrive giornaledibrescia.it