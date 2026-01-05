L’ex magistrato Di Pietro, coinvolto nelle indagini di Mani Pulite, esprime preoccupazione riguardo alla riforma della giustizia. Sottolinea il rischio che la scrittura delle leggi attuative possa essere influenzata da magistrati, potenzialmente trasformando norme chiare in interpretazioni ambigue. La sua riflessione evidenzia l’importanza di un equilibrio tra poteri e di un’attenzione particolare alle conseguenze di eventuali modifiche legislative.

L’ex eroe di Mani Pulite: «Se la riforma della giustizia passa, occhio a chi dovrà scrivere le leggi attuative: sono quasi sempre magistrati e possono trasformare il bianco in grigio». Antonio Di Pietro, già eroe di Mani Pulite, l’hanno strappata alla quieta esistenza da Cincinnato nella sua Montenero di Bisaccia. «Dal 2016 ho deciso di ritornare semplice cittadino. Si discute però di una riforma costituzionale. Non è di questo governo e nemmeno dei prossimi. Ho sentito il dovere di impegnarmi». Perché? «Perché io c’ero. Sono stato poliziotto, commissario, magistrato, indagato, parte civile, testimone, avvocato. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Di Pietro: «Da indagato anch’io ho temuto il connubio tra giudici e pm»

