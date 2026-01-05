Delcy la brutta odiata ma decisiva La zarina del greggio ha tradito Maduro

Delcy Rodríguez, figura chiave del chavismo e nota per il suo ruolo decisionale, ha recentemente suscitato attenzione per aver preso una posizione contraria a Nicolás Maduro. In un contesto di instabilità politica in Venezuela, il suo atteggiamento e le sue scelte rappresentano elementi fondamentali per comprendere le dinamiche interne al governo. Questa analisi si concentra sul suo ruolo e sul possibile impatto delle sue azioni nel panorama politico venezuelano.

Dietro la facciata di apparente continuità istituzionale lasciata dal crollo improvviso del potere di Nicolás Maduro, il volto che più di ogni altro incarna il lato oscuro del chavismo è quello di Delcy Rodríguez. Soprannominata senza pietà "la fea" ("la brutta" in italiano) persino nei corridoi del potere di Caracas, la vicepresidente esecutiva non ha mai avuto un ruolo di semplice comprimaria. Per anni è stata una delle vere architette del sistema di repressione, affari e alleanze criminali che ha tenuto in piedi il regime. Avvocata di formazione, sorella di Jorge Rodríguez oggi potente presidente del Parlamento ma già prima al centro di frodi elettorali e negoziati oscuri in Qatar Delcy entra nel cerchio magico chavista già ai tempi di Chávez ma è con Maduro che diventa indispensabile.

