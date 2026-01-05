Decaro presidente della Regione Puglia | definiti data e orario della proclamazione e del passaggio di consegne

Il 7 gennaio 2025, alle ore 15.00, si svolgerà nell’Aula magna della Corte d’Appello di Bari la cerimonia ufficiale di proclamazione del nuovo presidente della Regione Puglia. L’evento segnerà anche il passaggio di consegne, ufficializzando il cambio alla guida della regione. La data e l’orario sono stati comunicati ufficialmente, garantendo così la trasparenza e la regolarità delle procedure istituzionali.

Si terrà mercoledì 7 gennaio 2025, alle ore 15.00, nell’Aula magna della Corte d’Appello di Bari, la cerimonia ufficiale di proclamazione del nuovo presidente della Regione Puglia. Nel corso dell’evento sarà proclamato presidente eletto Antonio Decaro, a seguito dell’esito delle consultazioni. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Decaro presidente della Regione Puglia: definiti data e orario della proclamazione e del passaggio di consegne Leggi anche: Decaro presidente della Regione Puglia: definiti data e orario della proclamazione e del passaggio di consegne Leggi anche: Antonio Decaro sarà proclamato presidente della Regione Puglia mercoledì pomeriggio Passaggio di consegne Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Decaro presidente della Regione Puglia: la proclamazione il 7 gennaio; Puglia, Antonio Decaro sarà proclamato Presidente di Regione a gennaio; Decaro presidente, Emiliano in giunta: in Puglia cambia il vertice, non gli equilibri; Decaro, prima la proclamazione poi la giunta con qualche rebus sugli incastri. Regione Puglia, proclamazione Decaro tra ricorsi e veleni: spunta l'ipotesi Emiliano in Giunta - Mancano ormai 48 ore alla proclamazione di Antonio Decaro come presidente della Regione Puglia. quotidianodipuglia.it

Tutto pronto per la proclamazione del presidente della Regione Puglia eletto, Antonio Decaro: torna il toto-assessori - Con un ritardo record, sta finalmente per arrivare la proclamazione degli eletti alle ultime regionali, anche se i ricorsi non sono esclusi. corrieresalentino.it

Decaro presidente della Regione Puglia: definiti data e orario della proclamazione e del passaggio di consegne - La cerimonia nell’Aula magna della Corte d’Appello di Bari: dopo la proclamazione, il passaggio di consegne con il presidente uscente Michele Emiliano ... baritoday.it

Antonio Decaro sarà proclamato ufficialmente presidente della Regione Puglia mercoledì 7 gennaio alle ore 15.00, al termine di una breve cerimonia nell’aula della Corte d’Appello di Bari. - facebook.com facebook

Regione, mercoledì alla 15 la proclamazione di Decaro presidente. Tempi ancora lunghi per i consiglieri x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.