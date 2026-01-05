Antonio Decaro sarà proclamato presidente della Regione Puglia mercoledì pomeriggio Passaggio di consegne
Mercoledì 7 gennaio 2025 alle ore 15.00, nell’Aula magna della Corte d’Appello di Bari, si terrà la cerimonia di proclamazione di Antonio Decaro come nuovo presidente della Regione Puglia. L’evento segna il passaggio di consegne ufficiale, in presenza delle autorità e delle rappresentanze istituzionali della regione.
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Mercoledì 7 gennaio 2025, alle ore 15.00, nell’Aula magna della Corte d’Appello di Bari (piazza Enrico De Nicola) ci sarà la cerimonia di proclamazione del presidente della Regione Puglia eletto, Antonio Decaro. Successivamente, nella stessa sede, ci sarà il passaggio di consegne tra il presidente uscente Michele Emiliano e il presidente eletto Antonio Decaro. La cerimonia sarà aperta al pubblico sino ad esaurimento posti. L'articolo Antonio Decaro sarà proclamato presidente della Regione Puglia mercoledì pomeriggio Passaggio di consegne proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Leggi anche: Antonio Decaro nuovo presidente della Regione Puglia: instant poll
Leggi anche: Chi è Antonio Decaro, il nuovo presidente della Regione Puglia
Antonio Decaro sarà proclamato presidente della Regione Puglia mercoledì mattina Passaggio di consegne - 00, nell’Aula magna della Corte d’Appello di Bari (piazza Enrico De Nicola) ci sarà la cerimonia di proclam ... noinotizie.it
Regionali, mercoledì 7 la proclamazione di Antonio Decaro - Dopo 44 giorni di attesa, la Puglia il 7 gennaio avrà il suo nuovo presidente della Regione. trmtv.it
Puglia, Antonio Decaro sarà proclamato Presidente di Regione il 7 gennaio - A determinare il ritardo sarebbero, come accaduto anche in passato, errori ... tg24.sky.it
Antonio Decaro, neogovernatore eletto il 24 novembre ma ancora in attesa di proclamazione (che arriverà il 7 gennaio) è al lavoro in questi giorni sulle ultime limature della sua “squadra”. La giunta dell’eurodeputato, come h - facebook.com facebook
#regione, Antonio Decaro sarà proclamato il 7 gennaio. Come funziona e quando saranno proclamati i consiglieri x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.