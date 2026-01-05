Mercoledì 7 gennaio 2025 alle ore 15.00, nell’Aula magna della Corte d’Appello di Bari, si terrà la cerimonia di proclamazione di Antonio Decaro come nuovo presidente della Regione Puglia. L’evento segna il passaggio di consegne ufficiale, in presenza delle autorità e delle rappresentanze istituzionali della regione.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Mercoledì 7 gennaio 2025, alle ore 15.00, nell’Aula magna della Corte d’Appello di Bari (piazza Enrico De Nicola) ci sarà la cerimonia di proclamazione del presidente della Regione Puglia eletto, Antonio Decaro. Successivamente, nella stessa sede, ci sarà il passaggio di consegne tra il presidente uscente Michele Emiliano e il presidente eletto Antonio Decaro. La cerimonia sarà aperta al pubblico sino ad esaurimento posti. L'articolo Antonio Decaro sarà proclamato presidente della Regione Puglia mercoledì pomeriggio Passaggio di consegne proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

