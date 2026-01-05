Antonio Decaro sarà proclamato presidente della Regione Puglia mercoledì pomeriggio Passaggio di consegne

Da noinotizie.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 7 gennaio 2025 alle ore 15.00, nell’Aula magna della Corte d’Appello di Bari, si terrà la cerimonia di proclamazione di Antonio Decaro come nuovo presidente della Regione Puglia. L’evento segna il passaggio di consegne ufficiale, in presenza delle autorità e delle rappresentanze istituzionali della regione.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Mercoledì 7 gennaio 2025, alle ore 15.00, nell’Aula magna della Corte d’Appello di Bari (piazza Enrico De Nicola) ci sarà la cerimonia di proclamazione del presidente della Regione Puglia eletto, Antonio Decaro. Successivamente, nella stessa sede, ci sarà il passaggio di consegne tra il presidente uscente Michele Emiliano e il presidente eletto Antonio Decaro. La cerimonia sarà aperta al pubblico sino ad esaurimento posti. L'articolo Antonio Decaro sarà proclamato presidente della Regione Puglia mercoledì pomeriggio Passaggio di consegne proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

antonio decaro sar224 proclamato presidente della regione puglia mercoled236 pomeriggio passaggio di consegne

© Noinotizie.it - Antonio Decaro sarà proclamato presidente della Regione Puglia mercoledì pomeriggio Passaggio di consegne

Leggi anche: Antonio Decaro nuovo presidente della Regione Puglia: instant poll

Leggi anche: Chi è Antonio Decaro, il nuovo presidente della Regione Puglia

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

antonio decaro sar224 proclamatoAntonio Decaro sarà proclamato presidente della Regione Puglia mercoledì mattina Passaggio di consegne - 00, nell’Aula magna della Corte d’Appello di Bari (piazza Enrico De Nicola) ci sarà la cerimonia di proclam ... noinotizie.it

antonio decaro sar224 proclamatoRegionali, mercoledì 7 la proclamazione di Antonio Decaro - Dopo 44 giorni di attesa, la Puglia il 7 gennaio avrà il suo nuovo presidente della Regione. trmtv.it

antonio decaro sar224 proclamatoPuglia, Antonio Decaro sarà proclamato Presidente di Regione il 7 gennaio - A determinare il ritardo sarebbero, come accaduto anche in passato, errori ... tg24.sky.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.