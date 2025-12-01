Euro e dollaro australiano | valute privilegiate

SPESSO quando si investe su azioni o bond ci si dimentica dall’aspetto valutario. Se si tratta di titoli in euro non c’è problema perché rispecchiano la nostra valuta ma se per esempio si fossero acquistati un anno fa titoli americani avremmo incassato cedole interessanti o usufruito dal forte rialzo di Wall Street ma subito anche l’effetto negativo dalla forte caduta di valore del dollaro. In prospettiva però quali sono le mosse da compiere sul fronte monetario rispetto alle tre principali valute, dollaro, euro e il cinese renmimbi senza dimenticare uno sguardo più allargato al mercato dei cambi? Per quanto riguarda il dollaro, spiega Rob Waldner, Head of IFI Strategy and Macro Research di Invesco, "continuiamo a privilegiare una posizione sottopesata in una prospettiva di medio termine. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Euro e dollaro australiano: valute privilegiate

Euro e dollaro australiano: valute privilegiate - "Al momento – continua Rob Waldner, Head of IFI Strategy and Macro Research di Invesco (nella foto in alto) –, privilegiamo l’euro, lo yen giapponese e il dollaro australiano tra i mercati sviluppati, ... Lo riporta quotidiano.net

