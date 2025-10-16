Steve Jobs la moneta da un dollaro che lo omaggia
Realizzata dalle artiste Elana Hagler e Phebe Hemphill, raffigura l'imprenditore immerso in uno scenario tipico della California. 🔗 Leggi su Wired.it
Steve Jobs apparirà su una moneta da 1 dollaro nel 2026 - X Vai su X
ACCADDE OGGI... 5 ottobre 2011 A Palo Alto si spegne il fondatore della Apple Computer Steve Jobs, pioniere del concetto di computer personale e di innovazioni tecnologiche divenute negli anni standard di settore. Tra le varie ipotesi per la scelta del nome - facebook.com Vai su Facebook
Steve Jobs finisce su una moneta da 1 dollaro (col dolcevita) - La Zecca degli Stati Uniti ha rivelato il design della moneta commemorativa da 1 dollaro dedicata a Steve Jobs, il cofondatore di Apple. Riporta msn.com
Steve Jobs apparirà su una moneta da 1 dollaro nel 2026 - La Zecca degli Stati Uniti ha recentemente annunciato i piani per il rilascio di una speciale moneta da 1 dollaro che vedrà protagonista il celebre co- Scrive hdblog.it
Steve Jobs torna nel 2026… su una moneta da 1 dollaro! - La Zecca degli Stati Uniti dedicherà una moneta da 1 dollaro a Steve Jobs nel 2026, nell'ambito del programma American Innovation. hwupgrade.it scrive