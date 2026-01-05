Da Ischia a Hollywood | De Laurentiis lancia le eccellenze italiane nella Awards Season

Con la conclusione del Sorrento Film and Food Festival si apre un nuovo capitolo dedicato alle eccellenze italiane nel panorama internazionale. Da Ischia a Hollywood, Aurelio De Laurentiis promuove con attenzione e professionalità il patrimonio culturale e culinario del nostro paese, rafforzando il legame tra tradizione e riconoscimento globale durante la stagione dei premi.

Con la chiusura del Sorrento Film and Food Festival si apre idealmente la rotta verso Hollywood, nel cuore della Awards Season. A tracciare il passaggio è Raffaella De Laurentiis, produttrice e presidentessa del Los Angeles Italia – Film, Fashion and Art Festival, che dà appuntamento alla 21ª edizione della rassegna, in programma dall'8 al 14 marzo al Chinese Theatre di Hollywood, alla vigilia degli Academy Awards. Il Festival californiano arriva al termine di un percorso che, come sottolinea De Laurentiis, attraversa le principali piattaforme italiane di promozione cinematografica internazionale: Ischia Global, Capri Hollywood e Sorrento.

