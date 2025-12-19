Da Washington a Roma | le Eccellenze Italiane oggi in Senato
Roma si prepara ad accogliere la XII Edizione del Premio Eccellenza Italiana 2025. Un appuntamento interessante che unisce istituzioni, imprese e cultura in un racconto corale di talento e merito. Dopo il successo al National Press Club di Washington DC, a due passi dalla Casa Bianca, l’evento approda stamattina – venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 10:30 – nella prestigiosa Sala Zuccari del Senato della Repubblica. Andiamo per ordine e scopriamo di più sull’evento di oggi a Roma. Un ponte tra Washington e Roma: ecco le Eccellenze Italiane alla Sala Zuccari – Senato della Repubblica. Il Premio Eccellenza Italiana, sotto la regia della Fondazione E-novation, rappresenta da dodici anni un modello davvero eccellenze di dialogo tra mondi diversi: economia, istituzioni e società civile. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it
