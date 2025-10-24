Food Urso | Guide de L' Espresso fanno scoprire eccellenze italiane

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - “Anche quest'anno le rinomate guide de L'Espresso daranno visibilità a 1.000 ristoranti e a 1.000 vini d'Italia, valorizzando così tante nostre eccellenze italiane che non sempre riescono a essere intercettate”. Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso nel videomessaggio inviato in occasione della presentazione dell'edizione 2026 de Le Guide de L'Espresso, tenutasi al Teatro Arcimboldi di Milano. “L'enogastronomia rappresenta sempre più un fattore identitario e attrattivo, anche grazie ai flussi di visitatori internazionali - prosegue il ministro - portando benefici concreti alle economie locali. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Food, Urso: "Guide de L'Espresso fanno scoprire eccellenze italiane"

