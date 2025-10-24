Milano, 24 ott. (Adnkronos) - Misurazioni dirette e tramite scanner 3D. Sono state tre ore piene quelle che hanno visto l'antropologa forense Cristina Cattaneo, consulente della Procura di Pavia, impegnata con metro e strumentazione ad alta precisione per catturare ogni misurazione antropometrica di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Assistita dal consulente tecnico della difesa Armando Palmegiani, che ha potuto esprimere e vedersi riconosciute le proprie osservazioni, il 37enne si è prestato a tutte le richieste che non hanno tralasciato nessuna parte del corpo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Caso Garlasco: metro e scanner 3D, approfondimenti su misura piede Sempio