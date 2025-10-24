Caso Garlasco | metro e scanner 3D approfondimenti su misura piede Sempio
Milano, 24 ott. (Adnkronos) - Misurazioni dirette e tramite scanner 3D. Sono state tre ore piene quelle che hanno visto l'antropologa forense Cristina Cattaneo, consulente della Procura di Pavia, impegnata con metro e strumentazione ad alta precisione per catturare ogni misurazione antropometrica di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Assistita dal consulente tecnico della difesa Armando Palmegiani, che ha potuto esprimere e vedersi riconosciute le proprie osservazioni, il 37enne si è prestato a tutte le richieste che non hanno tralasciato nessuna parte del corpo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Scopri altri approfondimenti
ULTIM'ORA. Caso Garlasco, nuove analisi su Andrea Sempio Convocato per una nuova ispezione - facebook.com Vai su Facebook
Novità clamorose sul caso Garlasco ma non solo, tutti gli aggiornamenti sul processo di Alessia Pifferi #Mattino5 - X Vai su X
Caso Garlasco: metro e scanner 3D, approfondimenti su misura piede Sempio - Sono state tre ore piene quelle che hanno visto l'antropologa forense ... Scrive iltempo.it
Garlasco, Riesame annulla sequestro dispositivi ex carabinieri - procedurali, il decreto di perquisizione e sequestro di dispositivi elettronici, eseguito lo scorso 26 settembre, a carico dei due ... Come scrive rainews.it
Sempio, le intercettazioni mai trascritte: «C’è qualcosa che non deve andare in giro ai giornalisti. Le domande? Erano dalla mia» - Nuovi elementi sul caso Garlasco emergono dalle intercettazioni fatte ascoltare mercoledì durante la trasmissione Chi l’ha visto? Come scrive corriereadriatico.it