Crans-Montana prosegue l' omaggio silenzioso alle vittime

A Crans-Montana continua l'omaggio silenzioso alle 40 vittime del tragico incendio al bar Le Constellation, che ha colpito la comunità nella notte di Capodanno. Fiori, candele e preghiere sono stati deposti in memoria delle persone coinvolte, in un gesto di rispetto e vicinanza. L'evento rappresenta un momento di riflessione e di solidarietà per la comunità locale e i familiari delle vittime.
Prosegue a Crans-Montana l’omaggio silenzioso, con fiori, candele e preghiere, alle 40 vittime del rogo che nella notte di Capodanno ha distrutto il bar Le Constellation, ritrovo di tanti giovani nella località montana svizzera. Decine i feriti, molti gravi, mentre sono in corso le indagini sull’incendio, che sarebbe scaturito dalle fontane di luce attaccate sulle bottiglie di champagne che hanno raggiunto il soffitto, dando il via alle fiamme che in pochissimo tempo hanno avvolto e invaso il locale, non dando alcuna via di scampo a tanti ragazzi che erano lì per festeggiare la notte di San Silvestro. 🔗 Leggi su Lapresse.it
