Crans-Montana prosegue l' omaggio silenzioso alle vittime

Prosegue a Crans-Montana l’omaggio silenzioso, con fiori, candele e preghiere, alle 40 vittime del rogo che nella notte di Capodanno ha distrutto il bar Le Constellation, ritrovo di tanti giovani nella località montana svizzera. Decine i feriti, molti gravi, mentre sono in corso le indagini sull’incendio, che sarebbe scaturito dalle fontane di luce attaccate sulle bottiglie di champagne che hanno raggiunto il soffitto, dando il via alle fiamme che in pochissimo tempo hanno avvolto e invaso il locale, non dando alcuna via di scampo a tanti ragazzi che erano lì per festeggiare la notte di San Silvestro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

