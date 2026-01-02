Crans-Montana l' omaggio alle vittime
A Crans-Montana, in Svizzera, si sono riunite centinaia di persone per rendere omaggio alle vittime dell'incendio nel bar
8.06 Centinaia di persone si sono riunite ieri sera a Crans-Montana, in Svizzera, per rendere omaggio alle vittime delle fiamme nel bar "Le Constellation", dove centinaia di persone, soprattutto giovani, stavano festeggiando l'arrivo del nuovo anno. Residenti, turisti e soccorritori hanno deposto in silenzio fiori e lumini, riferisce la Radiotelevisione svizzera. Il bilancio della tragedia è di almeno 47 morti e 115 feriti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
