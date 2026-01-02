A Crans-Montana, in Svizzera, si sono riunite centinaia di persone per rendere omaggio alle vittime dell'incendio nel bar

8.06 Centinaia di persone si sono riunite ieri sera a Crans-Montana, in Svizzera, per rendere omaggio alle vittime delle fiamme nel bar "Le Constellation", dove centinaia di persone, soprattutto giovani, stavano festeggiando l'arrivo del nuovo anno. Residenti, turisti e soccorritori hanno deposto in silenzio fiori e lumini, riferisce la Radiotelevisione svizzera. Il bilancio della tragedia è di almeno 47 morti e 115 feriti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Svizzera: procura, 'non ci sono cifre precise numero vittime Crans-Montana'

Leggi anche: Crans-Montana, lacrime e fiori per le vittime della strage di Capodanno

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Strage di Crans-Montana, l'omaggio alle vittime: la veglia fuori dal locale; Crans -Montana: dopo la tragedia l'omaggio alle vittime; Crans-Montana, l'omaggio commosso e silenzioso alle vittime della tragedia; Video. Crans-Montana: omaggi alle vittime dopo l’incendio mortale nella località sciistica svizzera.

Crans-Montana, l'omaggio commosso e silenzioso alle vittime - Montana, in Svizzera, per rendere omaggio alle vittime travolte dalle fiamme nel bar 'Le Constellation' dove centi ... ilgiornale.it