Crans-Montana Meloni invita Mattarella e opposizioni a messa di commemorazione a Roma | Uniti nella tragedia

A Crans-Montana, Meloni ha invitato il Presidente Mattarella e le opposizioni alla messa di commemorazione a Roma, in segno di unità nel dolore per le sei giovani vittime italiane dell’incendio. Un momento di riflessione e solidarietà, volto a ricordare le vittime e rafforzare il senso di comunità nazionale di fronte alla tragedia.

Dal cuore di Roma, un abbraccio commuovente per stringersi nel dolore insieme ai familiari delle sei giovanissime vittime italiane che hanno visto la loro vita spezzarsi tra le fiamme dell'incendio di Crans-Montana. Il premier Giorgia Meloni ha scelto di non essere presente all'aeroporto di Milano-Linate all'arrivo delle salme di cinque dei sei ragazzi, né all'aeroporto.

