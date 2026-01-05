Crans-Montana Meloni invita Colle e leader a commemorare le vittime | Italia unita nella tragedia

Giorgia Meloni ha promosso un’iniziativa per commemorare le vittime dell’incendio di Crans-Montana, un evento che ha profondamente coinvolto anche l’Italia, con sei minorenni tra le vittime. L’invito è rivolto a membri del Colle e leader politici, alcuni con convocazioni ufficiali, altri tramite messaggi rapidi, per ribadire l’unità del Paese nel ricordo di questa tragedia.

Alcuni sono stati invitati con una convocazione formale, altri con un più rapido messaggio sms. È così che prende forma l'iniziativa voluta da Giorgia Meloni per ricordare le vittime dell' incendio di Crans-Montana, una tragedia che ha colpito profondamente anche l'Italia, dove sei delle vittime erano minorenni. Secondo quanto filtra da fonti parlamentari, la presidente del Consiglio avrebbe deciso di organizzare per venerdì 9 gennaio un momento di raccoglimento e riflessione, con l'obiettivo di offrire una risposta istituzionale unitaria a un dolore che ha attraversato l'intero Paese. L'idea è quella di riunire rappresentanti delle istituzioni politiche e dello Stato, senza distinzioni di schieramento, in un luogo simbolico nel centro storico di Roma.

