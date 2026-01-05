Crans Montana la situazione al Niguarda | sei pazienti critici in terapia intensiva tre in condizioni gravi

All'Ospedale Niguarda, la situazione attuale vede sei pazienti in terapia intensiva in condizioni critiche, di cui tre considerate gravi. Inoltre, sono presenti cinque pazienti nel Centro grandi ustioni. La situazione rimane sotto monitoraggio costante, con attenzione alle risorse e alla gestione dei casi più complessi.

“La situazione con i pazienti attualmente ricoverati all'ospedale Niguarda é di sei pazienti critici ricoverati in terapia intensiva e cinque in Centro grandi ustioni. Dei 6 ricoverati in terapia intensiva, 3 sono in condizioni particolarmente critiche”, lo ha spiegato Giampaolo Casella. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Crans Montana, la situazione al Niguarda: sei pazienti critici in terapia intensiva, tre in condizioni gravi Leggi anche: Strage di Crans-Montana, 25 sanitari per i primi giovani pazienti ricoverati al Niguarda: “Sono critici” Leggi anche: Il medico italiano davanti alla strage di Crans-Montana: «Situazione catastrofica: feriti anche per schiacciamento». Piena la terapia intensiva Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Crans-Montana. Fontana a Niguarda: risposta sanità lombarda eccellente; Strage di Crans Montana, arrivate al Niguarda Sofia e Francesca: migliorano le condizioni dei ragazzi; Niguarda di Milano: così la prima linea dell'ospedale si sta attrezzando per affrontare la tragedia di Crans-Montana; Al Niguarda 11 pazienti da Crans-Montana, 7 in condizioni serie. Come stanno gli 11 ragazzi feriti di Crans-Montana ricoverati a Niguarda: “Nessuno è fuori pericolo, percorsi di cura lunghi” - 16 anni), con gravi ustioni sul corpo tutti sono sedati e in prognosi riservata. ilgiorno.it

“Prematuro considerare fuori pericolo” gli undici feriti di Crans Montana ricoverati al Niguarda. Tre sono in condizioni critiche - Le condizioni degli 11 feriti nella strage di Crans Montana ricoverati al Niguarda. ilfattoquotidiano.it

Crans-Montana, dall'ospedale Niguarda, le speranze per i feriti: «Ci sono due ragazzi gravissimi che non sono ancora stati identificati con certezza» - Tra elicotteri dall’estero, sale operatorie sempre attive e famiglie in cerca di risposte. vanityfair.it

Local Team. . Le salme dei giovani morti in un incendio a Crans-Montana sono arrivate all'aeroporto di Milano Linate, accolte dai familiari e dalle autorità. Tanti i momenti di commozione. "Un momento straziante" ha detto il presidente della Regione Lombardi - facebook.com facebook

Sono stati tutti identificati i 116 feriti nell'incendio di Capodanno di Crans Montana, 83 dei quali sono ancora in ospedale. #ANSA x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.