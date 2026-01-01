Il medico italiano davanti alla strage di Crans-Montana | Situazione catastrofica | feriti anche per schiacciamento Piena la terapia intensiva

Il medico italiano Jacopo Pernechele ha descritto la situazione a Crans-Montana come grave, con numerosi feriti e una terapia intensiva al completo. Intervenuto con l’elicottero della Protezione civile regionale, ha evidenziato un quadro di emergenza gestito con efficienza, nonostante le conseguenze di un incidente di grande portata nella nota località sciistica alpina.

Jacopo Pernechele, medico della Valle d’Aosta intervenuto questa mattina a Crans-Montana con l’elicottero della Protezione civile regionale, ha descritto uno scenario drammatico ma gestito con efficienza nella rinomata località sciistica sulle Alpi svizzere. «Mi sono trovato difronte a una situazione catastrofica, ma ci siamo inseriti in un sistema di soccorso ben oliato, in cui abbiamo potuto operare con ordine e tranquillità, gestendo un flusso continuo di feriti, ustionati e con traumi da schiacciamento», ha raccontato all’Ansa. Dalla base di Aosta è partita all’alba una squadra del soccorso alpino valdostano composta da tecnici specializzati e personale medico per supportare le operazioni nella località sciistica svizzera. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Strage alla festa di Capodanno a Crans-Montana: 40 morti, 100 feriti. Un medico valdostano in Svizzera: «Situazione catastrofica» | L'ambasciatore: «Ci sono italiani di cui non abbiamo notizie»

Leggi anche: Strage alla festa di Capodanno a Crans-Montana, Svizzera: 40 morti e 100 feriti. L'ambasciatore italiano: "Ci sono connazionali che non hanno notizie di familiari" "Il rogo e il sangue: una carneficina"

