Strage di Crans-Montana 25 sanitari per i primi giovani pazienti ricoverati al Niguarda | Sono critici
Dopo l’incendio di Crans-Montana, l’ospedale Niguarda di Milano ha preso in carico numerosi feriti, tra cui giovani pazienti italiani. Grazie a un potenziamento delle risorse nel Centro Ustioni, sono stati disponibili 16 posti letto, superiore alla capacità normale. Attualmente, 25 sanitari sono impegnati nel trattamento dei pazienti, alcuni in condizioni critiche, in risposta alla gravità dell’incidente e alle esigenze di cura.
Dopo il devastante incendio al bar Le Constellation di Crans-Montana, che ha provocato la morte di almeno 47 persone, l’ospedale Niguarda di Milano ha accolto numerosi feriti, tra cui diversi ragazzi italiani, grazie a un potenziamento delle risorse nel suo Centro Ustioni, dove sono stati garantiti 16 posti letto, ben al di sopra della capacità abituale di 12 posti. Il direttore generale dell’ospedale, Alberto Zoli, ha spiegato che la struttura è riuscita a rispondere prontamente alla tragedia, offrendo ventilazione assistita anche per i pazienti più gravi. A partire da giovedì alcuni feriti trasportabili sono arrivati al Niguarda: sono tutti residenti in Lombardia tra Milano e Como. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
