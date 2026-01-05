Crans-Montana il feretro di Emanuele Galeppini atteso a Linate Poi l’arrivo al San Martino

A Crans-Montana, il feretro di Emanuele Galeppini sarà trasportato a Linate e successivamente al San Martino, dove sarà collocato nella cappella del policlinico. Ad accoglierlo ci saranno Bucci e Giampedrone, mentre i genitori rimangono nel silenzio. Un momento di raccoglimento e rispetto per il giovane scomparso, in attesa delle esequie.

Il diciassettenne verrà portato nella cappella del policlinico. Ad accoglierlo Bucci e Giampedrone. Il silenzio dei genitori.

Tragedia di Crans Montana, oggi la salma di Emanuele Galeppini a Genova - 50, da dove le quattro salme saranno trasferite a Genova, a Milano, Bologna via terra ... primocanale.it

Il C130 militare riporta in Italia le vittime dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana. Tajani: «Non li abbiamo mai lasciati soli» x.com

Da Crans Montana al Venezuela, in ogni emergenza, nei momenti più difficili, Antonio Tajani è presente. Con impegno, con rispetto, con umanità. Sempre a tutela dei nostri connazionali. Siamo orgogliosi del suo lavoro per l’Italia. - facebook.com facebook

