Tragedia di Crans-Montana non ce l’ha fatta il genovese Emanuele Galeppini

Emanuele Galeppini, cittadino genovese, è stato tra le vittime della tragedia di Crans-Montana. Il suo nome è stato rimosso dall’elenco dei dispersi pubblicato dalla Farnesina, che attualmente conta sei italiani ancora da trovare in Svizzera. La vicenda evidenzia la gravità dell’accaduto e la difficile situazione delle persone coinvolte in questa drammatica evento.

Il suo nome è stato tolto dall'elenco della Farnesina degli italiani dispersi in Svizzera, che a ora è di 6 persone.

