A Crans-Montana, il bar Le Constellation è tristemente ricordato per la tragica notte di Capodanno in cui persero la vita oltre 40 persone. La serata, caratterizzata da prezzi elevati, rifletteva l’atmosfera di lusso tipica di questa località sciistica. Questa vicenda ha sollevato interrogativi sul costo e sulla gestione degli eventi in luoghi di alta gamma, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva.

La serata di Capodanno al locale Le Constellation di Crans-Montana, teatro della tragica strage in cui hanno perso la vita oltre 40 persone, era caratterizzata da prezzi elevati, tipici di un evento esclusivo in una località sciistica di lusso.L’ingresso costava 100 franchi svizzeri, equivalenti a circa 100 euro. Alcuni giovani presenti quella sera hanno raccontato a Repubblica di aver pagato 300 euro per una bottiglia di vodka. Ancora più cari erano gli champagne, con bottiglie superiori ai 100 euro, a cui venivano agganciate le fontane pirotecniche: proprio questi dispositivi, secondo gli inquirenti, hanno innescato il rogo fatale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Crans-Montana, il costo del Capodanno nel bar della morte: la scelta dei proprietari

Leggi anche: Crans-Montana, chi sono i proprietari del bar Le Constellation teatro della strage

Leggi anche: Temperature fino a 500 gradi nel bar della morte a Crans Montana

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Le Constellation di Crans-Montana, il locale vip andato a fuoco la notte di Capodanno; Crans Montana, i prezzi del Constellation: 100 euro per l'ingresso a Capodanno, 300 per una bottiglia di vodka; Le Constellation, dal cenone di Capodanno da sogno alla strage: com'era il lounge bar frequentato dai vip con dj set e musica fino all'alba; Crans - Montana: Tagli alla sicurezza per pagare i debiti. “Noi ragazzi sacrificati”.

CRANS-MONTANA Le Constellation, i prezzi del locale della strage di Crans-Montana: 100 euro per l’ingresso di Capodanno - Home // Cronaca // Le Constellation, i prezzi del locale della strage di Crans- statoquotidiano.it