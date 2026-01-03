temperature fino a 500 gradi nel bar della morte a crans montana

A Crans Montana, nel bar 'Le Vieux Chalet', le autorità hanno riscontrato temperature fino a 500 gradi durante le indagini sul rogo di Capodanno. Jacques Moretti e Jessica Maric, proprietari della villa vicina, sono attualmente sotto indagine dalla Procura del Canton Vallese per reati di omicidio, incendio e lesioni colpose. L'area è sotto esame nell'ambito di un'inchiesta che riguarda la notte dell'incendio.

Nella villa a due piani vicina a uno dei loro locali, 'Le vieux Chalet' oggi in 'chiusura straordinaria', Jacques Moretti e la moglie Jessica Maric hanno ricevuto la notizia di essere indagati dalla Procura del Canton Vallese per i reati di omicidio, incendio e lesioni colpose nell'inchiesta sul rogo di Capodanno a 'Le Costellation'. Nella tragedia di Crans Montana, i dati sono ancora provvisori, sono morte 47 persone e 121 sono rimaste ferite. Tre le vittime italiane, otto quelle svizzere. Tutti giovani, giovanissimi. Ed emergono nuovi particolari sulla tragedia: quando le fiamme si sono diffuse a soffitti e arredi, nel pub si è arrivati??a una temperatura di oltre 500 gradi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

