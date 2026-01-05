Crans Montana i proprietari volevano ingrandire Le Constellation e togliere un' altra porta Le conseguenze sarebbero state peggiori

A Crans-Montana, i proprietari di Le Constellation avevano pianificato di ampliare il locale e rimuovere un'ulteriore porta, nel tentativo di aumentare la capienza. Tuttavia, queste modifiche avrebbero potuto comportare conseguenze peggiori, portando a rischi maggiori per la sicurezza e la stabilità dell’ambiente. La decisione finale ha quindi privilegiato la tutela della sicurezza rispetto all’espansione, in un contesto di crescente attenzione alla gestione degli spazi pubblici.

Volevano ampliare la capienza del locale, i gestori di Le Constellation, teatro della dramma di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Jessica e Jacques Moretti avevano inoltrato alla.

L'arrivo in Italia dei ragazzi deceduti a Crans Montana è un momento veramente straziante. Tutta l'Italia abbraccia le famiglie delle giovanissime vittime. Auspichiamo che possano avere almeno giustizia! - facebook.com facebook

La commozione di David Vocat, capo dei vigili del fuoco di Crans-Montana, applaudito dalla folla riunita per commemorare le vittime della strage al locale Le Constellation. La sua squadra è stata la prima a intervenire durante l'incendio. Video franceinfo, Le 2 x.com

