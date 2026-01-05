Crans Montana i proprietari volevano ingrandire Le Constellation e sopprimere un' altra porta Le conseguenze sarebbero state peggiori

A Crans-Montana, i proprietari di Le Constellation avevano pianificato di ampliarlo, eliminando un’altra porta per aumentare la capienza. Tuttavia, le autorità hanno ritenuto che tali modifiche avrebbero avuto conseguenze peggiori, portando a un intervento che ha di fatto fermato il progetto. Questa decisione sottolinea l’importanza di rispettare normative e regolamenti locali per garantire la sicurezza e la stabilità delle strutture pubbliche.

Volevano ampliare la capienza del locale, i gestori di Le Constellation, teatro della dramma di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Jessica e Jacques Moretti avevano inoltrato alla. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Crans Montana, i proprietari volevano ingrandire Le Constellation e sopprimere un'altra porta. «Le conseguenze sarebbero state peggiori» Leggi anche: Crans-Montana, chi sono i proprietari del locale Le Constellation Leggi anche: Crans-Montana, chi sono i proprietari del bar Le Constellation teatro della strage La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni; Le notizie di venerdì 2 gennaio sulla strage in Svizzera; Identificate le prime vittime di Crans-Montana; Crans - Montana, media: titolare 'Le Constellation' fu arrestato per sfruttamento prostituzione. Crans Montana, i proprietari volevano ingrandire Le Constellation e sopprimere un'altra porta. «Le conseguenze sarebbero state peggiori» - Volevano ampliare la capienza del locale, i gestori di Le Constellation, teatro della dramma di Capodanno a Crans- leggo.it

«Il gestore voleva ampliare ulteriormente il bar Constellation» di Crans-Montana - L'inchiesta di RTS rivela che meno di un mese prima della tragedia era stata depositata una domanda di costruzione per ampliare la veranda coperta e aumentare la capienza ... cdt.ch

Crans Montana, chi sono Jacques e Jessica Moretti: i proprietari del locale indagati per omicidio colposo - La coppia era ben integrata nella località alpina svizzera, dove risiedeva stabilmente e gestiva altri locali nella regione. ilfattoquotidiano.it

A Crans-Montana il divertimento, lo sport la gioia di sciare si sono fermati in un abbraccio collettivo verso il cielo, verso le giovani vittime di una tragedia che dovrà trovare delle risposte e responsabilità - facebook.com facebook

Il C130 militare riporta in Italia le vittime dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana. Tajani: «Non li abbiamo mai lasciati soli» x.com

