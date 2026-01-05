Crans Montana i proprietari volevano ingrandire Le Constellation e sopprimere un' altra porta Le conseguenze sarebbero state peggiori

A Crans-Montana, i proprietari di Le Constellation avevano pianificato di ampliarlo, eliminando un’altra porta per aumentare la capienza. Tuttavia, le autorità hanno ritenuto che tali modifiche avrebbero avuto conseguenze peggiori, portando a un intervento che ha di fatto fermato il progetto. Questa decisione sottolinea l’importanza di rispettare normative e regolamenti locali per garantire la sicurezza e la stabilità delle strutture pubbliche.

Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni; Le notizie di venerdì 2 gennaio sulla strage in Svizzera; Identificate le prime vittime di Crans-Montana; Crans - Montana, media: titolare 'Le Constellation' fu arrestato per sfruttamento prostituzione.

