Cosa succederà dopo l’attacco statunitense al Venezuela

Dopo l’attacco statunitense al Venezuela e il rapimento di Nicolás Maduro, il governo degli Stati Uniti ha dichiarato l’intenzione di gestire la situazione nel paese fino a una transizione stabile. L’obiettivo è facilitare un passaggio politico e sfruttare le riserve di petrolio venezuelano, caratterizzato da significative implicazioni geopolitiche e economiche per la regione.

Dopo il rapimento del leader venezuelano Nicolas Maduro, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che Washington vuole "gestire" il Venezuela fino a una "transizione sicura" e sfruttare le sue riserve di petrolio.

