Le domande senza risposta dopo l’attacco statunitense in Venezuela

Dopo l’attacco degli Stati Uniti in Venezuela e il rapimento di Nicolas Maduro, il presidente Trump ha dichiarato l’intenzione di guidare una transizione stabile nel paese, puntando anche sulle sue riserve di petrolio. Restano molte domande senza risposta riguardo alle conseguenze di questo intervento e alle future dinamiche politiche e economiche in Venezuela. Questo scenario solleva preoccupazioni sulla stabilità regionale e sui possibili sviluppi internazionali.

Dopo il rapimento del leader venezuelano Nicolas Maduro, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che Washington vuole "gestire" il Venezuela fino a una "transizione sicura" e sfruttare le sue riserve di petrolio.

Il ministro degli Esteri venezuelano Iván Gil parla dopo l'attentato statunitense

