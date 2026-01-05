Cosa succederà dopo l’attacco statunitense in Venezuela

Dopo l’attacco statunitense in Venezuela e il rapimento di Nicolas Maduro, il governo degli Stati Uniti ha dichiarato l’intenzione di gestire il paese fino a una transizione stabile. L’obiettivo è garantire una soluzione pacifica e sfruttare le risorse di petrolio venezuelane, mantenendo un ruolo di influenza nella regione. Gli sviluppi di questa situazione influenzeranno la stabilità politica e le relazioni internazionali nel contesto sudamericano.

Dopo il rapimento del leader venezuelano Nicolas Maduro, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che Washington vuole "gestire" il Venezuela fino a una "transizione sicura" e sfruttare le sue riserve di petrolio.

