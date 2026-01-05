Maltempo a Roma chiuse le banchine del Tevere | stop ad accessi e attività ricettive

A causa delle recenti condizioni meteorologiche e dell’innalzamento dei livelli del Tevere, Roma ha disposto la chiusura delle banchine nel tratto urbano del fiume. La Protezione Civile ha adottato questa misura per garantire la sicurezza pubblica e prevenire eventuali rischi legati al maltempo. La situazione sarà monitorata costantemente e si procederà con aggiornamenti in base all’evoluzione delle condizioni meteorologiche.

Roma, 5 gennaio 2026 – A causa del maltempo e del probabile innalzamento dei livelli idrici del fiume Tevere, la Protezione Civile di Roma Capitale ha disposto la chiusura degli accessi alle banchine nel tratto urbano del fiume. Il provvedimento è stato adottato per motivi di sicurezza, sulla base dell’informativa del Centro Funzionale Regionale. La decisione è operativa dalla sera del 4 gennaio e resterà in vigore fino a cessate esigenze, in funzione dell’evoluzione delle condizioni meteorologiche e idrometriche. Stop a eventi e navigazione fluviale. A tutela delle persone, la Protezione Civile ha stabilito anche la sospensione di tutte le attività ricettive e di imbarco dell’utenza lungo il Tevere. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Roma, chiusi gli accessi alle banchine del Tevere per il maltempo Leggi anche: Scuole chiuse ad Avellino per maltempo: scatta la sospensione delle attività didattiche La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Roma, chiusi gli accessi alle banchine del Tevere per il maltempo; Maltempo a Roma, chiuse le banchine sul Tevere; Maltempo a Roma, chiuse le banchine sul Tevere; Maltempo: chiuse le banchine del Tevere nel tratto urbano. Maltempo a Roma, chiuse le banchine sul Tevere - Maltempo a Roma: chiuse le banchine sul Tevere dopo le abbondanti piogge della notte e del mattino. notizie.tiscali.it

Maltempo a Roma, strade allagate e un albero crolla vicino al Colosseo: la situazione - Strade chiuse, disagi alla circolazione e rischio esondazioni: piogge intense su città e provincia, scatta l’allerta per fiumi e trasporti. meteo.it

Maltempo a Roma: il fiume Aniene esondato a Tor Cervara e San Vittorino - Alti anche i livelli dei fossi secondari, quali Fosso San Gregorio, Fosso Empiglione, Fosso delle Prata, Fosso San Pastore ... romatoday.it

#Avviso #Meteo #Lazio, è in arrivo una fase di intenso maltempo, anche a #Roma si temono nubifragi; i dettagli x.com

Meteoscienza. . MALTEMPO E NEVICATE !! Roma sotto il diluvio, criticità il punto sui modelli dalla strada, segue VIDEO ESTESO DEL MATTINO - facebook.com facebook

