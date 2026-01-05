Continua a piovere a Roma | chiuse le banchine del Tevere per pericolo acqua alta esonda l'Aniene
A causa delle persistenti piogge, si sono rese necessarie chiusure delle banchine del Tevere a Roma per il rischio di acqua alta. L'esondazione dell'Aniene si è verificata a Tor Cervara, Pontelucano e Tivoli, provocando danni e disagi nella regione. Le autorità monitorano attentamente la situazione, mentre si proseguono gli interventi di messa in sicurezza.
Maltempo incessante da giorni a Roma e nel Lazio, si contano i danni. Esondando l'Aniene a Tor Cervara e a Pontelucano, a Tivoli. Chiuse le banchine del Tevere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Maltempo a Roma, chiuse le banchine del Tevere: stop ad accessi e attività ricettive
Maltempo, forti disagi nel Lazio: a Roma chiuse le banchine del Tevere, a Cassino 8 evacuati
Meteo Roma, quando smetterà di piovere? Le previsioni: il maltempo e l'ipotesi neve
Maltempo senza tregua a Roma: alberi caduti, strade chiuse e disagi su strade e ferrovie - Il maltempo continua a colpire Roma e la sua provincia e anche per oggi, lunedì 5 gennaio, le previsioni indicano piogge diffuse e rovesci per l'inter
