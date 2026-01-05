Continua a piovere a Roma | chiuse le banchine del Tevere per pericolo acqua alta esonda l'Aniene

A causa delle persistenti piogge, si sono rese necessarie chiusure delle banchine del Tevere a Roma per il rischio di acqua alta. L'esondazione dell'Aniene si è verificata a Tor Cervara, Pontelucano e Tivoli, provocando danni e disagi nella regione. Le autorità monitorano attentamente la situazione, mentre si proseguono gli interventi di messa in sicurezza.

Maltempo incessante da giorni a Roma e nel Lazio, si contano i danni. Esondando l'Aniene a Tor Cervara e a Pontelucano, a Tivoli. Chiuse le banchine del Tevere. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

