Continua a piovere a Roma | chiuse le banchine del Tevere per pericolo acqua alta esonda l'Aniene

A causa delle persistenti piogge, si sono rese necessarie chiusure delle banchine del Tevere a Roma per il rischio di acqua alta. L'esondazione dell'Aniene si è verificata a Tor Cervara, Pontelucano e Tivoli, provocando danni e disagi nella regione. Le autorità monitorano attentamente la situazione, mentre si proseguono gli interventi di messa in sicurezza.

Maltempo senza tregua a Roma: alberi caduti, strade chiuse e disagi su strade e ferrovie - Il maltempo continua a colpire Roma e la sua provincia e anche per oggi, lunedì 5 gennaio, le previsioni indicano piogge diffuse e rovesci per l’inter ... etrurianews.it

E la storia continua … questa volta evidentemente servivano le luci …oltre ad aver distrutto gli alberi …. Incominceranno a piovere denunce! Complimenti all’artista! - facebook.com facebook

