Continassa Juve | si ferma Rouhi Le condizioni di Kelly e Conceicao

A pochi giorni dal prossimo impegno, la Continassa si aggiorna sulle condizioni dei giocatori. Rouhi si è fermato per un infortunio, mentre Kelly e Conceicao stanno seguendo programmi di recupero. La squadra monitora attentamente gli sviluppi per prepararsi al meglio alla prossima partita, con attenzione anche alle eventuali squalifiche. Ecco le ultime notizie sulla rosa e le condizioni dei giocatori in vista delle prossime sfide.

Allenamento in mattinata. Personalizzato per Conceicao e Kelly, difficile che rientrino per il match di domani. Fastidio all’adduttore per Rouhi - La Juventus ha terminato l'allenamento mattutino e Conceicao e Kelly hanno svolto una seduta personalizzata. tuttojuve.com

#Danilo torna alla Continassa Il difensore brasiliano, dopo aver salutato il pubblico dello Stadium ieri prima di #JuveLecce, ha fatto visita ai suoi ex compagni questa mattina L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRIMO COMME - facebook.com facebook

