Continassa Juve | si ferma Rouhi Le condizioni di Kelly e Conceicao
A pochi giorni dal prossimo impegno, la Continassa si aggiorna sulle condizioni dei giocatori. Rouhi si è fermato per un infortunio, mentre Kelly e Conceicao stanno seguendo programmi di recupero. La squadra monitora attentamente gli sviluppi per prepararsi al meglio alla prossima partita, con attenzione anche alle eventuali squalifiche. Ecco le ultime notizie sulla rosa e le condizioni dei giocatori in vista delle prossime sfide.
Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. L’allenamento odierno ha portato non buone notizie dall’infermeria. Conceicao e Kelly restano a forte dubbio per il Sassuolo. Anche Rouhi si è fermato per un fastidio muscolare. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juve ha inaugurato il suo 2026 pareggiando (con rammarico) 1-1 in casa contro il Lecce. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Infortunati Juve: le novità su Conceicao e Kelly dopo l’allenamento odierno verso il Sassuolo. Si ferma anche Rouhi, le sue condizioni
Leggi anche: Continassa Juve: pareggio amaro contro il Lecce, si fermano Conceicao e Kelly. Le loro condizioni verso il Sassuolo
Juventus, quanti dubbi per Spalletti: Kelly, Conceiçao e Rouhi a rischio per Reggio Emilia - Ultimo allenamento per la Juventus alla Continassa in vista della sfida contro il Sassuolo. tuttomercatoweb.com
Juve: Kelly e Conceicao in dubbio per il Sassuolo - La Juventus prosegue i lavori alla Continassa in vista della trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, il ... msn.com
Allenamento in mattinata. Personalizzato per Conceicao e Kelly, difficile che rientrino per il match di domani. Fastidio all’adduttore per Rouhi - La Juventus ha terminato l'allenamento mattutino e Conceicao e Kelly hanno svolto una seduta personalizzata. tuttojuve.com
#Danilo torna alla Continassa Il difensore brasiliano, dopo aver salutato il pubblico dello Stadium ieri prima di #JuveLecce, ha fatto visita ai suoi ex compagni questa mattina L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRIMO COMME - facebook.com facebook
Danilo visita la Continassa #Juventus #Juve #JuventusLecce #JuveLecce x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.