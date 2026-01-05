Napoli sospiro di sollievo | nessuna lesione per Neres trauma distorsivo alla caviglia

Napoli ha comunicato che David Neres ha subito un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, senza riscontrare lesioni. Dopo gli esami eseguiti presso la Clinica Pineta Grande di Castel Volturno, si attende un monitoraggio per valutare i tempi di recupero. La società ha rassicurato i tifosi sulla condizione dell’esterno brasiliano, che potrà tornare in campo dopo un adeguato periodo di riposo e terapia.

Tempo di lettura: < 1 minuto David Neres ha subito un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Lo rende noto il Napoli dopo gli esami a cui l’esterno brasiliano è stato sottoposto oggi alla Clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Neres si è infortunato da solo correndo ieri nel match contro la Lazio ed è uscito dallo stadio Olimpico con la stampella, zoppicando. Oggi gli esami strumentali, spiega il Napoli in una nota, hanno evidenziato che “David Neres infortunatosi nel corso del match contro la Lazio, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, sospiro di sollievo: nessuna lesione, per Neres trauma distorsivo alla caviglia Leggi anche: Napoli, esami per Neres: trauma distorsivo alla caviglia Leggi anche: Napoli, le condizioni di David Neres dopo l'infortunio: «Trauma distorsivo alla caviglia sinistra» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Isaksen e Noslin puntano il Napoli. Bagarre in avanti per la supersfida; “Quello che dice Conte non mi interessa”: cala il silenzio, la risposta di Chivu gela lo studio…; Chef muore soffocato da un boccone mentre mangia in compagnia di amici; Fiorentina-Cremonese 1-0, pagelle: Kean entra e segna, delude Bondo. Nessuna lesione per Neres, sospiro di sollievo per il Napoli: ma contro l’Inter è una mission impossibile - Per David Neres è stata esclusa qualsiasi lesione alla caviglia infortunata in Lazio- fanpage.it

Sospiro di sollievo a Napoli per Rosa Sosero, la 42enne è stata ritrovata - Sono in corso a Napoli le ricerche di Rosa Sosero, 42 anni, scomparsa da Materdei nella giornata del 23 dicembre ... internapoli.it

Repubblica - Napoli, sospiro di sollievo per Anguissa: escluse lesioni, out 10 giorni - Arriva un piccolo sospiro di sollievo in casa Napoli: dopo l’allarme lanciato direttamente dai media camerunensi, è arrivato un primo principio di annuncio come comunicato da La Repubblica. calciomercato.com

Buone notizie e qualche sospiro di sollievo in casa azzurra, dove la lista degli indisponibili inizia (lentamente) ad accorciarsi. Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto! Metti LIKE al post Iscriviti alla community di Napolità #Napoli #N - facebook.com facebook

Napoli - Si conclude con un sospiro di sollievo la vicenda di Suamy Rispoli, la sedicenne scomparsa il 2 dicembre scorso a Portici, nel Napoletano. La ragazza è stata rintracciata dai Carabinieri a Napoli ed è in buone condizioni di salute. La giovane era uscit x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.