Condannate undici persone per commenti offensivi sui social contro Brigitte Macron | pene detentive fino a 8 mesi

Undici persone sono state condannate per commenti offensivi sui social nei confronti di Brigitte Macron, moglie del presidente francese. Le pene prevedono fino a otto mesi di detenzione. Il caso evidenzia le conseguenze legali di attacchi online e la tutela della dignità delle figure pubbliche, anche sui social network.

È arrivato il verdetto per gli “haters” di Brigitte Macron, la moglie del presidente della Repubblica che negli anni è diventata bersaglio delle battute sul web. Un tribunale penale di Parigi ha ritenuto dieci persone colpevoli di cyberbullismo ai danni della Premiere dame. Nello specifico, gli imputati sono stati accusati di aver diffuso false affermazioni sul suo genere e sulla sua sessualità, oltre ad aver fatto “commenti malevoli” sulla differenza di età di 24 anni tra lei e suo marito, Emmanuel Macron. Agli imputati sono state inflitte pene detentive dai sei agli otto mesi, con la condizionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

