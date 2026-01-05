Brigitte Macron 10 persone condannate per cyberbullismo

Di recente, dieci persone sono state condannate per cyberbullismo a seguito di un episodio che ha coinvolto Brigitte Macron, la quale ha presentato denuncia per le false insinuazioni sulla sua identità di genere. Questo caso evidenzia l'importanza di contrastare le pratiche di molestie online e di tutelare la reputazione delle figure pubbliche, sottolineando la serietà delle conseguenze legali per chi diffonde informazioni infondate.

“Brigitte Macron è nata uomo”: condannate 10 persone per cyberbullismo contro la First lady francese - Le pene vanno da un corso di sensibilizzazione a 8 mesi di reclusione: tra gli imputati anche "Amandine Roy” che è considerata una figura chiave nella ... repubblica.it

Insulti e molestie online contro Brigitte Macron, dieci imputati condannati per cyberbullismo - La moglie del presidente francese non ha partecipato alle audizioni, mentre sua figlia ha testimoniato sull'impatto che le molestie abbiano avuto sulla famiglia ... editorialedomani.it

Dieci persone sono state condannate per cyberbullismo contro Brigitte Macron x.com

Brigitte Macron, il canguro in aereo, la terza spunta di WA. Le fake news più virali nel 2025 Una analisi di SocialCom ha messo in fila le 10 bufale che hanno registrato più engagement nel corso dell’anno, evidenziando quali sono i temi più gettonati e le moda - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.