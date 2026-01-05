Brigitte Macron vittima di cyberbullismo | dieci persone condannate a Parigi

A Parigi, dieci persone sono state condannate per aver diffuso su social media commenti transfobici e offensivi nei confronti di Brigitte Macron. Le accuse evidenziano come le pubblicazioni abbiano causato danno e sofferenza alla moglie del presidente francese, sottolineando l’importanza di contrastare il cyberbullismo e tutelare la dignità di tutte le persone.

Le dicerie diffuse sul conto di Brigitte Macron, moglie del presidente francese Emmanuel, attraverso pubblicazioni transfobiche sui social, sono state “maligne, degradanti e offensive” e gli imputati hanno “intenzionalmente danneggiato la querelante”. Così il giudice Thierry Donard ha definito il comportamento di dieci imputati – otto uomini e due donne di età compresa tra 41 e 65 anni – che oggi sono stati condannati per le molestie in via informatica indirizzate alla Premier dame. Le pene variano dai sei agli otto mesi, con la condizionale, tranne per una di loro che non si è presentata al processo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Brigitte Macron vittima di cyberbullismo: dieci persone condannate a Parigi Leggi anche: Brigitte Macron, 10 persone condannate per cyberbullismo Leggi anche: “E’ un uomo”, dieci imputati per cyberbullismo transfobico contro Brigitte Macron Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Dieci Condannati per Cyberbullismo: Il Caso di Brigitte Macron - Brigitte Macron ha affrontato attacchi online a causa del suo genere, che hanno portato a dieci condanne per cyberbullismo. notizie.it

Cyberbullismo ai danni di Brigitte Macron: ecco il verdetto per i dieci imputati - Il 5 gennaio 2026, un tribunale di Parigi ha condannato otto cyberbulli che prendevano di mira Brigitte Macron a pene detentive con sospensione condizionale da quattro a otto mesi e da uno a sei mesi ... msn.com

Brigitte Macron, condannate 10 persone per cyberbullismo - Un tribunale penale di Parigi ha riconosciuto dieci persone colpevoli di cyberbullismo per aver diffuso tweet transfobici ai danni della Premiere dame Brigitte Macron. tg24.sky.it

Francia, condanne per cyberbullismo a dieci autori di tweet transfobici contro Brigitte Macron ilsole24ore.com/art/tweet-tran… x.com

Brigitte Macron, il canguro in aereo, la terza spunta di WA. Le fake news più virali nel 2025 Una analisi di SocialCom ha messo in fila le 10 bufale che hanno registrato più engagement nel corso dell’anno, evidenziando quali sono i temi più gettonati e le moda - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.