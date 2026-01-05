Condanna bis per il neomelodico Zuccherino | 10 anni e 8 mesi di carcere per Manzella
La Corte d’appello di Napoli ha confermato la condanna per il cantante neomelodico Manzella, noto come “Zuccherino”, per reati di estorsione e minacce. La pena è stata ridotta a dieci anni e otto mesi di reclusione. La decisione si inserisce nel procedimento giudiziario avviato contro il 40enne di Pagani, già condannato in primo grado.
La Corte d’appello di Napoli conferma la condanna per estorsioni e stese al 40enne di Pagani detto “Zuccherino”, riducendo la pena. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: “Se non ti sposi fai la fine di Saman Abbas”: condanna a due anni e 4 mesi per un padre a Novellara
Leggi anche: Processo Morandi, il giorno delle richieste di condanna. I pm: 18 anni e 6 mesi per Castellucci e quasi 400 anni di carcere per tutti gli imputati | Video | Reazioni
Pagani, estorsioni, minacce e stese: condanna bis per Zuccherino.
Pagani, estorsioni, minacce e "stese": condanna bis per Zuccherino - per il 40enne di Pagani Alfonso Manzella, noto anche come "Zuccherino" per i suoi trascorsi da neomelodico. ilmattino.it
Estorsioni e armi, nuova condanna per l’ex neomelodico - Condanna bis per Alfonso Manzella, famoso in passato anche come Zuccherino per i suoi trascorsi da cantante neomelodico. internapoli.it
#Poggiomarino #Pagani Condanna bis per il neomelodico #Zuccherino - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.