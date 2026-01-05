Condanna bis per il neomelodico Zuccherino | 10 anni e 8 mesi di carcere per Manzella

La Corte d’appello di Napoli ha confermato la condanna per il cantante neomelodico Manzella, noto come “Zuccherino”, per reati di estorsione e minacce. La pena è stata ridotta a dieci anni e otto mesi di reclusione. La decisione si inserisce nel procedimento giudiziario avviato contro il 40enne di Pagani, già condannato in primo grado.

