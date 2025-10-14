Processo Morandi il giorno delle richieste di condanna I pm | 18 anni e 6 mesi per Castellucci e quasi 400 anni di carcere per tutti gli imputati | Video | Reazioni

Le richieste da parte dei pubblici ministeri Walter Cotugno e Marco Airoldi. Il legale del manager: “Richiesta di pena inaccettabile”. In aula i famigliari di alcune vittime. Possetti: “Per noi è essenziale che si arrivi a una condanna”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

