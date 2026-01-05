Colpa di chi nega il nesso fra criminali e irregolari

L’argomento del nesso tra criminalità e irregolarità è spesso oggetto di dibattito pubblico. È importante affrontarlo con dati e analisi accurate, evitando semplificazioni o giudizi affrettati. Ricordiamo i casi di persone coinvolte in vicende tragiche, come quello di Aurora Tivoli, per riflettere sulla complessità di questi temi e l’importanza di un approccio equilibrato e responsabile.

Chissà se qualcuno chiederà scusa ai genitori di Aurora Tivoli, la ragazza assassinata, secondo l'accusa, da un clandestino peruviano con precedenti per violenza sessuale e rapina. Emilio Gabriel Valdez Velazco, 57 anni, è arrivato in Italia nove anni fa e dal 2017 a oggi è vissuto ai margini, collezionando denunce e arresti. La polizia lo ha fermato più volte e gli ha consegnato un paio di decreti di espulsione per pericolosità sociale. Ma con una serie di scuse Valdez Velazco è sempre riuscito a sottrarsi all'ordine di rimpatrio. Una volta, a consentirgli di evitare di essere rispedito a casa, dove probabilmente era già noto, è stata la mancata validità del suo passaporto.

