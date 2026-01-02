Hostess nega l' imbarco sul volo a un gruppo di palermitani per i bagagli irregolari | picchiata e presa per i capelli

Durante le operazioni di imbarco all’aeroporto di Pisa, una hostess ha negato l’imbarco a un gruppo di passeggeri palermitani a causa di bagagli irregolari. L’episodio si è concluso con un’aggressione fisica e verbale nei confronti della donna, che è stata presa per i capelli e picchiata. L’incidente, avvenuto il giorno di Capodanno, solleva questioni sulla sicurezza e sulla gestione dei controlli in aeroporto.

