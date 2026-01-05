Cologne impatto tra auto e bici | ciclista 79enne cade a terra e muore

A Cologne, nel Brescia, un ciclista di 79 anni è morto dopo essere stato coinvolto in un incidente tra auto e bici. L’incidente è avvenuto questa mattina, segnando la prima vittima della strada nel territorio nel 2026. La dinamica dell’incidente e le cause sono ancora in fase di accertamento. La comunità si stringe attorno alla famiglia dell’uomo, il cui decesso rappresenta un grave evento all’inizio dell’anno.

Cologne (Brescia), 5 gennaio 2026 – Prima vittima della strada nel bresciano nel 2026. Il nuovo anno si è aperto in modo tragico per un uomo di 79 anni, che questa mattina stava facendo un giro sulla sua bicicletta a Cologne, il paese dove viveva. I fatti sono accaduti poso dopo le 10.40, lungo la strada provinciale 57 3, nel tratto dove si affacciano un supermercato, altri negozi e diverse aziende: tra via Fitzgerald e via Peschiera, lungo la strada che da Coccaglio porta a Palazzolo sull'Oglio. La ricostruzione. Secondo la prima ricostruzione dei fatti il pensionato stava attraversando quando una vettura che girava verso il supermercato l'ha colpito.

Travolto da un'auto in rotoda: uomo muore sul colpo - Tragico incidente nella tarda mattinata di oggi, lunedì 5 gennaio, a Cologne: un uomo di 79 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto mentre percorreva in bicicletta la Sp573. bresciatoday.it

