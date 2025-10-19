Giovane ciclista perde il controllo della bici e cade a terra | è grave

Brutto incidente nel pomeriggio di sabato 18 ottobre ad Appiano, nelle vicinanze del castello, dove una giovane ciclista di 25 anni ha perso il controllo della bicicletta cadendo rovinosamente a terra.Ancora non si conoscono le esatte dinamiche dei fatti. Dalle prime ricostruzioni sembra che al. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Un 2025 da incorniciare per Samuele Lombardi Il giovane ciclista sangiovannese pronto al debutto tra gli Esordienti con la HG Cycling Team - facebook.com Vai su Facebook

? Guida ubriaco e uccide un giovane ciclista a Trucazzano, poi scappa: è la mamma a convincerlo a tornare lì e costituirsi http://dlvr.it/TNcWFj #Giustizia #IncidentiStradali #SicurezzaStradale #GuidaUbriaco #Ciclisti - X Vai su X

Fugge dai carabinieri e perde il controllo dell'auto: muore un giovane di 23 anni - Un giovane di 23 anni residente a Pordenone è morto questa mattina a Motta di Livenza (Treviso) dopo aver perso il controllo della sua automobile che si è schiantata contro una pianta a bordo strada, ... Si legge su rainews.it

Ciclista perde il controllo della bici e cade in un torrente in Trentino: morto il 67enne Piero Scotto - Un uomo di 67 anni è morto nel pomeriggio di oggi, domenica 17 agosto, dopo essere caduto con la bici nel torrente Rabbies in Val di Rabbi, in Trentino- Riporta fanpage.it

Perde il caschetto e finisce contro un cancello, grave ciclista 20enne al Giro della Valle d'Aosta - Il ciclista Samuele Privitera è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Umberto Parini di Aosta. Riporta ilgiornale.it