Giovane ciclista perde il controllo della bici e cade a terra | è grave

Brutto incidente nel pomeriggio di sabato 18 ottobre ad Appiano, nelle vicinanze del castello, dove una giovane ciclista di 25 anni ha perso il controllo della bicicletta cadendo rovinosamente a terra.Ancora non si conoscono le esatte dinamiche dei fatti. Dalle prime ricostruzioni sembra che al. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

