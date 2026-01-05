Chi sono le vittime dello schianto di Ardea

Le vittime dello schianto di Ardea sono Antonio Arminio, Giovanni Rossi e Rita Di Napoli, deceduti nelle prime settimane del 2026 sulle strade di Roma e provincia. Questo tragico evento ricorda l’importanza di un comportamento responsabile alla guida e di una maggiore attenzione alla sicurezza stradale. Restare informati su questi incidenti contribuisce a promuovere una cultura della prudenza e della prevenzione.

Si chiamavano Antonio Arminio, Giovanni Rossi e Rita Di Napoli le prime tre vittime del 2026 sulle strade di Roma e provincia. Sono morti nell' incidente frontale avvenuto nel territorio di Ardea, in località Tor San Lorenzo, all'altezza di via Colli Marini, lungo la via Laurentina. Arminio, originario di Torvaianica, aveva 37 anni. I coniugi Rossi e Di Napoli, di Poggio Mirteto, avevano 69 e 63 anni. L'impatto sulla via Laurentina: Nissan contro Alfa Romeo. Secondo quanto ricostruito, Antonio Arminio viaggiava su una Nissan. I coniugi, residenti in provincia di Rieti, erano a bordo di una Alfa Romeo.

Antonio Arminio, Giovanni Rossi e Rita di Napoli: chi sono le tre vittime dell'incidente di Ardea - L'inchiesta sul sinistro coordinata dalla procura di Velletri ... romatoday.it

Chi sono i tre morti del tragico incidente di Ardea. Il giallo del sorpasso - Ecco chi sono le tre persone hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto ieri sera, intorno alle 21. ilcaffe.tv

